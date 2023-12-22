Mezunların ilk iş bulma süresi hesaplandı İlk kez istihdamla ilgili yapılan bir değerlendirmeye göre, mezunların “yurt içinde ilk işe başlama süreleri” ile ilgili veriler, mezunların ortalama 6,4 ayda işe başladıklarını gösterdi.

İHA

Mezunların yurt içi ilk iş bulma süresi belirlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 208 üniversitenin analizini 74 farklı gösterge doğrultusunda çıkardı.

Türkiye’deki 208 üniversiteye ait analizlerin yer aldığı "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023" yayınlandı.

Rapor, üniversitelerin yükseköğretime yaptıkları katkı ve sağladıkları gelişmeye göre hazırlandı.

Üniversiteler, eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik ile topluma hizmet ve sosyal sorumluluk kategorilerinde değerlendirildi.

İşverenlerin mezunlardan memnuniyet oranı: Yüzde 78

Bu yıl ilk kez göstergeler arasına dahil edilen ve mezunların niteliğiyle sektörün beklentilerine cevap vermesi açısından önem atfedilen "iş dünyasının mezunların yeterliliklerine ilişkin memnuniyet oranı" ölçüldü. İşverenlerin mezunlardan memnuniyet oranı yüzde 78 çıktı.

Mezunların ortalama işe başlama süresi: 6,4 ay

İlk kez yapılan bir başka değerlendirme ise istihdamla ilgili oldu. Üniversite mezunlarının "yurt içinde ilk işe başlama süreleri" ile ilgili veriler, mezunların ortalama 6,4 ayda işe başladıklarını gösterdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)