MHP, emekli ve kamu çalışanları için refah payı istedi

Ocak ayında işçilere verilecek asgari ücret, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşı ile memur ve memur emeklilerinin maaşına verilecek zam oranı hakkında, MHP'den bir öneri geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi üzerinde gruplar adına görüşmeler tamamlandı.

"BÜTÇE İMKANLARI ÇERÇEVESİNDE İLAVE REFAH PAYI VERİLMESİ UYGUN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "MHP, emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündedir." açıklamasında bulundu.

MHP KÖKLÜ BİR REFORM YAPILMASI GÖRÜŞÜNDE

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "MHP, iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir." diyerek şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizde iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir. Toplumun tüm kesimlerine, insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve etkin bir şekilde denetlendiği verimli bir iş gücü piyasası oluşturulmasını öngörüyoruz.

İLAVE REFAH PAYI TALEBİ