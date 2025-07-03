Microsoft, çalışanlarının yüzde 4'ünü işten çıkaracak

Dünyada toplu işken çıkartmalar devam ediyor.

Microsoft'un açıklamasında, en iyi zamanlarda bile stratejik gereksinimlere uyum sağlamak için düzenli olarak iş gücünde ayarlamalar yapıldığı bildirildi.

DAHA ÇEVİK OLMAK İÇİN YÖNETİM KATMANLARI AZALTILACAK

Daha çevik hale gelmek amacıyla yönetim katmanlarının azaltılacağına işaret edilen açıklamada, verimliliği artırmak için süreçler, ürünler ve rollerin sadeleştirilerek gereksiz tekrarların en aza indirileceği kaydedildi.

İŞTEN ÇIKARTMALAR ÇALIŞANLARIN YÜZDE 4'ÜNE YAKINI İLGİLENDİRİYOR

Açıklamada, yapılan bu değişikliklerin şirketin toplam iş gücünün yüzde 4'ünden daha azını etkilemesinin beklendiği aktarılırken, ABD basınında işten çıkarmaların yaklaşık 9 bin çalışanı kapsadığı haberleri yer aldı.

DEĞİŞİKLİKLERE DEVAM EDİLİYOR

Microsoft sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında, "Şirketi ve ekipleri dinamik bir pazarda başarıya en iyi şekilde konumlandırmak için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.