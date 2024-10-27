Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücrete kim ne kadar zam talep ediyor

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Türkiye'de 2024 yılında asgari ücrete ocak ayında karar verildi ve enflasyondaki düşüş seyri nedeni ile ikinci bir zam yapılmadı.

Yeni uygulacak asgari ücrete, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu karar verecek.

ASGARİ ÜCRETE NASIL KARAR VERİLECEK?

2025 yılında uygulanacak asgari ücret için aralık ayı başında Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Komisyon üç toplantı gerçekleştirecek ve bir rakama karar vererek dördüncü toplantıda açıklayacak.

Asgari ücret için ortak bir karar alınmazsa da bu kez devreye Hakem Heyeti girerek bir rakam açıklanacak ve bu rakam kullanılacak.

ASGARİ ÜCRETİN KAPSADIĞI ALAN

Asgari ücret sadece asgari ücretle çalışan 7 milyon kişi bulunuyor ancak maaşı asgari ücrete yakın olanlar, etkilediği alan ve asgari ücretle birlikte değişecek ödemeler açısından Türkiye'nin odağında bulunuyor.

ŞU ANDA KULLANILAN ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten itibaren yüzde 49 artışla brüt 20 bin 3 lira ve net 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bu konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete sadece hükümetin karar vermediğini belirterek, tüm tarafları kapsayacak ve refah payısı artıracak bir rakam üzerinde durulacağını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise asgari ücretin sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belirlendiğini belirtti.

FATİH KARAHAN: YÜZDE 25 ZAM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD'deki temaslarında asgari ücret ve enflasyon ilişkisine göre yüzde 25 rakamının değerlendirildiğine vurgu yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL: 30 BİR LİRA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

CHP tarafından da 30 bin liranın altındaki bir asgari ücreti kabul edene asla ve asla bir gönül bağı kurmayacağız. 30 bin liranın altında bir asgari ücret asla kabul edilemez.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ

Asgari ücret görüşmeleri başlamadan önce tarafların talepleri de belli olmaya başladı.

EKONONİ YÖNETİMİ: 21 bin 252,5 ira

İŞVEREN: 22 bin lira

MUHALEFET: 30 bin lira

YIL SONU ENFLASYONUNA GÖRE: 23 bin 462 lira