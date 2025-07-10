Minibüs ücretlerine zam geldi: İşte yeni tarifeler

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde toplu ulaşım ücretleri yeniden belirlendi.

Osmaneli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, zamlı yolcu taşıma tarifesini kamuoyuyla paylaştı.

Kooperatif yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hem şehir içi hem de şehirlerarası taşımacılık ücretlerinde artan yakıt, bakım ve işletme giderleri nedeniyle güncellemeye gidildiği belirtildi.

Yolcular, yapılan artışla birlikte şehir içi ve çevre ilçelere yapılan yolculuklarda yeni ücret tarifesi üzerinden ödeme yapacak. İşte zamlı fiyatlar:

ZAMLI MİNİBÜS ÜCRETLERİ

Osmaneli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada, yeni ücret tarifesinin 8 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte şehir içi ulaşım ücreti tam yolcular için 18 TL, öğrenciler için ise 13 TL olarak belirlendi. Şehir dışı güzergahlarda ise fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Osmaneli - Bilecik Hattı:

Selimiye: 50 TL

Bilecik Merkez: 120 TL

Osmaneli - İznik Hattı:

Düzmeşe: 50 TL

Beşevler ve Yeşilçimen: 90 TL

Karatekin: 100 TL

Kaynarca: 120 TL

İznik ve Çiçekli: 130 TL

Osmaneli - Adapazarı Hattı: