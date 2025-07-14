Mısır ithalatında tarife kontenjanı açıldı

Mısır ithalatında yeni dönem başlıyor.

Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 500 bin ton mısır için 31 Temmuz'a kadar kullanılmak üzere tarife kontenjanı açıldı.

Söz konusu düzenlemeler, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

GÜMRÜK VERGİSİZ

Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, gümrük vergisi alınmayacak.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı'nın "Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

DAĞITIM YÖNTEMİ VE BAŞVURU ESASLARI BELİRLENDİ

Tebliğle, söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlendi.