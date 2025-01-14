MKK: Yatırımcı sayısı 2024'te 36,1 milyona çıktı

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak 2024 yılı panoramasını paylaştı.

Geçen yıl 33 şirket halka arz edilirken, halka arzdan toplanan tutar 57,31 milyar lira oldu.

Yatırımcıların halka arza toplam katılım sayısı ise 59 milyon 161 bin 692 olarak gerçekleşti.

31 Ocak 2024 sonunda 13,98 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 31 Aralık 2024 sonunda 19,83 trilyon liraya çıktı.

YATIRIMCI SAYISI 36,1 MİLYON

Aynı dönemde, toplam yatırımcı sayısı 34,23 milyondan 36,1 milyona yükseldi.

Toplam yatırımcı sayısı içindeki bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10,65 milyona ulaştı.

2024'TE YATIRIMCI OLANLAR 1,9 MİLYON KİŞİ

2024 yılında ilk defa yatırım hesabı açarak MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 994 bin 227 olurken, en çok yeni yatırımcı 599 bin 310 ile 21-40 yaş grubu erkeklerden oluştu.

Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 447 bin 673 olarak gerçekleşti.

Kurumsal yeni yatırımcıların sayısı ise 52 bin 105 olarak kayıtlara geçti.

HESAP SAYILARI

Aynı dönemde toplam hesap sayısı 77,82 milyondan 85,84 milyona çıkarken, bakiyeli hesap sayısı 15,19 milyona yükseldi.

2024 sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 13,38 trilyon liraya yükseldi, yatırımcı sayısı da 6,88 milyona çıktı.

GEÇEN YIL YATIRIM FONLARININ PORTFÖY DEĞERİ 4,6 TRİLYON LİRA

Geçen yıl yatırım fonlarının portföy değeri 4 trilyon 620 milyar 571 milyon liraya, buradaki yatırımcı sayısı ise 5 milyon 454 bin 539'a ulaştı.

Aynı dönemde, 872 şirketin toplam ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 684 milyar 104 milyon 192 bin 771 lirayı buldu. Bu şirketlerin 219'u reel sektör, 653'ü de diğer ihraççı şirketlerden oluştu.

Kitlesel Fonlama Sistemi'ndeki yatırımcı sayısı da 43 bin 361 olarak gerçekleşti.