Moody's bugün Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklayacak olması, bütün piyasaların odağına oturdu.

Moody's en son Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırdı.

KREDİ NOTU B1 VE NOT GÖRÜNÜMÜ POZİTİF

Moody’s en son temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırmış ve B3’ten B1’e yükseltmiş, not görünümünü pozitif olarak korumuştu.

BUGÜNÜN EKONOMİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ECB Başkan Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.