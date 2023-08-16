Moody’s'in kararı Bloomberg'ün gündeminde: Türk bankacılığını hareketlendirdi Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye ile ilgili kararı, Türk bankacılık hisse senedi endeksini önemli ölçüde artırdı. ABD merkezli medya organı, atılan adımı analiz etti.

AA & Ensonhaber

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk bankacılık sektörüyle ilgili önemli bir karara imza attı.

Sektörün görünümü, negatiften durağana yükseltildi.

Rekor yüksekliğe çıktı

Mayıs seçimlerinden sonra yürütülen sürece işaret eden kuruluş, hayata geçirilen ekonomik politikaların, Türk bankalarının faaliyet ortamını desteklediğini söyledi.

Moody's'in kararına işaret eden ABD merkezli Bloomberg, "Türk bankacılık hisse senedi endeksini rekor yüksekliğe çıkardı." diye yazdı.

Tarihinin en yüksek seviyesi

Borsa İstanbul Bankacılık Sektörü Endeksi'nin kayıpları tersine çevirerek yüzde 4,1'e kadar yükselerek kapanış bazında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekildi.

Moody's'in salı günü yaptığı açıklamanın, Türkiye'nin izlediği para politikalarındaki "olumlu" tabloyu vurguladığı belirtildi.

"Yabancı yatırımcılar nezdindeki durumu vurguluyor"

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Bu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç ay önce yeniden seçilmesinin ardından 900 milyar dolarlık ekonomiyi yönetmek üzere piyasa dostu bürokratlar atamasından sonra Türkiye'nin yabancı yatırımcılar nezdindeki durumunu da vurguluyor.

Şimşek ve Erkan vurgusu

Yeni ekonomi yönetimine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in öncülük ettiği, Hafize Gaye Erkan'ın da Merkez Bankası başkanlığı koltuğunda bulunduğu hatırlatıldı.

Erkan'ın, göreve geldikten sonra gösterge faiz oranını 900 baz puan artırarak yüzde 17,5'e çıkardığı bilgisi de paylaşıldı.

Bu arada Moody’s'in açıklamasında, bankaların dış fonlama pozisyonlarının ve dolarizasyon seviyelerinin iyileştiği, özellikle de yabancı para birimindeki likiditenin yeterli seviyede kalmasını beklendiği belirtildi.

İhracat ve turizme dikkat çektiler

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 seviyesinde büyüme göstermesinin, enflasyonun ise yüzde 51 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

Avrupa pazarındaki görünüm nedeniyle bu yılın ilk yarısında ekonomik yavaşlamaya rağmen, Türkiye’nin güçlü ihracatı ve turizm sektörleri büyümeyi desteklemeye devam edecektir.

Türk bankalarında 'belirgin' iyileşme

Söz konusu kuruluş, şu değerlendirmede de bulundu:

Ekonomik oynaklığa rağmen, Türk bankalarının fonlama ve likidite pozisyonları, özellikle yabancı para biriminde belirgin bir şekilde iyileşti.