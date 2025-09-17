Römorklar AB standartlarına uyum sağlıyor: İşte yeni güvenlik düzenlemeleri

Avrupa Birliği'ne (AB) uyum kapsamında motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin genel güvenliği ve yapım özellikleri yeniden düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın konuya ilişkin yönetmeliği, yayımlanarak yürürlüğe girdi.

UYGULAMA TARİHİ: 7 TEMMUZ 2O27

Buna göre, tip onayı mevcut yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi 7 Temmuz 2027 olarak belirlendi.

ŞARTLARA UYMAYAN HİZMET VEREMEYECEK

7 Temmuz 2027 tarihinden itibaren belirtilen çekme kabiliyetine ilişkin teknik şartlara uymayan araçların piyasaya arzına, tesciline ve hizmete girmesine izin verilmeyecek.

Bağlanma sistemleri, çarpışma testi, yakıt sistemi bütünlüğü ve yüksek voltajlı elektrik güvenliği ile ilgili şartlar da güncellendi.

ARAÇ TANITIM NUMARASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Her araç üzerine bir araç tanıtım numarası (VIN) işaretlenecek. VIN benzersiz olacak ve kesin şekilde belirli bir araca atanacak.

İmalatçı, VIN numarası aracılığıyla aracın 30 yıllık bir süre boyunca izlenebilirliğini sağlayacak.