Mücevher ihracatı şubat ayında yıllık yüzde 80 arttı

AA

Dünya genelinde karışık bir ekonomik görünüm hakim.

Tüketiciler harcamalarını temel ihtiyaçlarına doğru kaydırdı.

Böyle bir dönemde, Türk mücevher sektörünün ihracatının pozitif ivmelendiği görülüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 20 milyar 775 milyon 674 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde mücevher sektörünün ihracatı ise yüzde 79,1 artışla 861 milyon 617 bin dolara çıktı.

Sektör, geçen yıl şubatta 481,1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirmişti.

MÜCEVHER SEKTÖRÜ, TOPLAM İHRACATTAN YÜZDE 4,1 PAY ALDI

Mücevher sektörünün şubatta gerçekleştirdiği ihracatın, toplam dış satımın yüzde 4,1'ine denk geldiği hesaplandı.

İHRACATIN DETAYLADI

Mücevher sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında yapılan ihracatın dağılımı şöyle:

-714,5 milyon dolarlık altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası,

-85,8 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın,

-34,6 milyon dolarlık gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası,

-12,4 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş gümüş,

-9,2 milyon dolarlık kıymetli metallerin veya kıymetli metalle kaplama metallerin döküntü artıkları,

-516 bin dolarlık kültür incileri, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamul,

-1,3 milyon dolarlık kıymetli metallerle kaplanmış saatler, aksam ve parçalar,

-959,5 bin dolarlık taklit mücevherci eşyası,

-1,9 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş diğer kıymetli metaller,

-316,4 bin dolarlık kıymetli metallerden mamul diğer eşya dış satımı.

EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE

Mücevher sektöründe en fazla ihracat 411,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılırken, bu ülkeyi 56,6 milyon dolarla ABD, 53,4 milyon dolarla İsviçre, 45,2 milyon dolarla Hong Kong, 43,5 milyon dolarla Kırgızistan takip etti.

Rakamsal bazda ihracat artışında BAE zirvede yer aldı. Şubatta mücevher sektörünün ülkeye dış satımı 275 milyon dolar arttı.

İhracat artışında BAE'yi 51 milyon dolarla İsviçre, 20,3 milyon dolarla Kırgızistan, 20,2 milyon dolarla Libya, 11,6 milyon dolarla Belçika izledi.

Mücevher sektörü, Libya'ya 40,9 milyon dolar, Belçika'ya 13,3 milyon dolar ihracat yaptı.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN

İl bazında bakıldığında, şubatta mücevher sektöründe en fazla ihracat 605,8 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

ÇORUM İKİNCİ İL

Aynı dönemde, Çorum'dan 228,2 milyon dolar, Trabzon'dan 13,8 milyon dolar, Kastamonu'dan 7 milyon dolar, Sakarya'dan 2,9 milyon dolar ve Ankara'dan 1,6 milyon dolar mücevher ihracatı yapıldı.