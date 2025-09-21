Muğla Köyceğiz'deki orman yangını sonrası acı tablo görüntülendi

Orman yangınlarından geriye kalan çorak arazi görüntüleri, yürekleri sızlatıyor.

Binlerce ağacın bulunduğu ve canlılara ev sahibi yapan ormanın yerini yangının kara izlerinin alması her açıdan üzüntü verici.

Muğla ilinin Köyceğiz ilçesinde yangından zarar gören alanlar da drone ile havadan görüntülendi.

BOZBURUN MEVKİİNDE 4 MAHALLE YANDI

Akköprü Mahallesi Bozburun mevkiinde 19 Eylül’de başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılarak 4 mahallede etkili olan yangın, kontrol altına alındı.

ZARAR GÖREN ALANLAR

Yangında Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerindeki yeşil alanlar zarar gördü.

ARAZİ KÜLLERLE KAPLANDI

Yangının izleri ise drone ile havadan çekilen görüntülere yansıdı. Görüntülerde, geniş bir alanda etkili olan alevlerin çok sayıda ağacı yaktığı ve geride küllerle kaplı, yanmış bir arazi kaldığı görüldü.