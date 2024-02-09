Muğla’da yetişen portakallar Ukrayna ve Polonya’ya gidiyor Muğla tarım üretiminde; Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde yetişen meyvelerin ihracatı öne çıkıyor. Bu üretimler, ihracata gönderilmeden önce sıkı denetimlerden geçirilerek sertifikalandırılıyor.

İHA

Muğla’nın Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde üretilen portakallar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İnspektörleri tarafından kontrol ediliyor.

Kontrollerde ürünler, karantina etmenleri açısından titiz bir denetimden geçiriliyor.

Ürünler denetlendikten sonra temiz bulunan ürünlere Bitki Sağlık Sertifikası veriliyor.

Ortaca ve Dalaman ilçelerinde üretilen portakallar, bu kontrollerden geçtikten sonra Ukrayna ve Polonya’ya doğru yola çıktı.

Portakallar Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de üretiliyor

Muğla’nın narenciye üretiminde lokomotif görevi yapan Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde üretilen narenciye miktarı, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

Ortaca’da bulunan yaş sebze ve meyve halinden dünyaya

Bu ilçelerde üretilen narenciyeler, Ortaca’da bulunan yaş sebze ve meyve halinden yurt dışına ihraç ediliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)