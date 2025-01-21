Muş, 2025'te hayvan varlığını artırmayı hedefledi

AA

Muş'un hem bitkisel hem de hayvansal kapasitesi yüksek illerden biri konumunda.

Muş'ta günümüzde 1 milyon 158 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Bunlardan 600 bini anaç koyun, 100 bini aşan anaç keçi var.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Erencik köyünde yaptığı açıklayarak, Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta bu yıl küçükbaş hayvan varlığının artmasını beklediklerini söyledi.

700 BİN KUZU VE OĞLAK DOĞUMU BEKLENİYOR

Gün'ün verdiği bilgilere göre, kentte dünyaya gelen kuzu ve oğlakların sağlıklı büyümesi için veteriner hekimler sürekli yetiştiricilerle irtibat halinde. Doğum dönemi mart ayına kadar devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 700 bin kuzu ve oğlak doğumu bekleniyor.

Yeni doğumların ile yaklaşık 4,5 milyar liralık katkı sağlayacağı öngörülüyor.

"KUZU VE OĞLAK BAŞINA 540 LİRA DESTEK"

Kentin hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu anlatan Gün, "Geçen yıllara göre bu yıl küçükbaş hayvancılıkta iyi bir artış olacağını öngörüyoruz. Yıllara göre artışlar inşallah devam edecektir. Bundan sonra anaç keçi ve koyuna değil doğan kuzu ve oğlaklara destek verilecektir. Buna baktığımızda aile işletmesi ise bundan sonra yeni doğan tüm oğlak ve kuzu sahibi besicilerimize kuzu ve oğlak başına 540 lira destekleme yapılacaktır." dedi.

"HAYVANCILIK DESTEKLENİYOR"

Besici Medeni Bingöl ise koyunlarının yüzde 50'sinin yavruladığını belirterek, "Kalan koyunların da kısa sürede doğum yapmasını bekliyoruz. Devletin desteğiyle hayvancılık her geçen yıl bölgede artıyor. Kuzuların sağlıklı olarak dünyaya gelmesi sevindirici. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Meralarımız hayvancılık yapmaya müsaittir." ifadelerini kullandı.