AA & Ensonhaber

Muş kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alan Muratgören köyünde hayvancılıkla uğraşan girişimci Mehmet Yalvarıcı, 2017 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle önemli bir projeye imza attı. Yalvarıcı, 8 bin metrekarelik bir alanda modern bir et besi çiftliği kurarak hem köyüne hem de bölge ekonomisine can suyu oldu.

Beş kişiye istihdam sağlayan bu çağdaş işletmede şu anda 250 büyükbaş hayvan besleniyor. Ancak Yalvarıcı'nın başarı hikayesi yalnızca hayvancılıkla sınırlı değil. 2023 yılında yine TKDK desteğiyle çiftliğin çatısına 800 adet güneş paneli kurarak, sürdürülebilir enerji alanında da örnek bir girişime öncülük etti. Yıllık ortalama 650 bin kilovat/saat elektrik üreten sistem, çiftliğin tüm enerji ihtiyacını karşılamanın ötesine geçiyor; fazla üretim elektrik dağıtım şirketine satılarak ek gelir sağlıyor.

"GÜNEŞ ENERJİSİYLE MALİYETİMİZİ CİDDİ ORANDA DÜŞÜRDÜK"

Üretimi aksatmadan sürdürebilmenin önemine değinen Yalvarıcı, 1 milyon 500 bin liralık destekle temellerini attığı çiftliğin bugün bölge için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Dedesinden miras aldığı hayvancılığı, günümüz teknolojileriyle birleştirerek modernize ettiğini vurgulayan Yalvarıcı, şöyle konuştu:

Çiftliğimizde 250 hayvanımız var. TKDK sayesinde çatımıza kurduğumuz güneş enerji santraliyle yılda 650 bin kilovat civarında enerji üretiyoruz. Bunun yaklaşık 100 bin kilovatını kendimiz tüketiyoruz, geri kalanını ise satıyoruz. Bu sistem, üretim maliyetlerimizi ciddi ölçüde düşürdü. Tamamı TKDK destekli projelerle modern bir üretim altyapısı kurduk. Yıllık et üretimimiz ortalama 200 tona ulaşıyor.

"HEM BÖLGEYE HEM DE ÜLKEYE DEĞER KATIYORUZ"

Yalvarıcı, yalnızca hayvancılıkta değil, tarımda da kendi üretimini sürdürüyor. Yem ihtiyacını kendi tarlalarından karşıladığını, bu sayede dışa bağımlılığı en aza indirdiklerini belirtiyor. Hayvanlarını önce yaylalarda doğal ortamda besleyen Yalvarıcı, daha sonra besi çiftliğine alarak 7-8 aylık bakım sürecinden geçiriyor. Kurban döneminde ise İstanbul’un Avrupa Yakası'na kadar hayvan sevkiyatı yaparak bölgesinde bu alanda bir ilki gerçekleştiriyor: