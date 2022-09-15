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    Nadir Alpaslan: 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Turizmde bu yıl çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 47 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayıp, 37 milyar dolar turizm geliri beklemekteyiz" dedi.
    • 15.09.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 16:10
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    Nadir Alpaslan: 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Ankara'daki otelde 'Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi' yapıldı.

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm yatırımcılarının katılımıyla düzenlenen müzakerede konuştu.

    Alpaslan, müzakerelerin turizm sektörüne hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye turizm açısından dünyanın en iddialı ülkelerinden bir tanesi. Turizm sektörümüz dünyada büyük bir hayranlıkla izlenen bir sektör. Biz bakanlık ve siz turizm yatırımcıları olarak ülke turizminin gelişmesi, ülkemizin ve milletimizin menfaatine kullanılması açısından son derece stratejik bir sektör." diye konuştu.

    "Turizmde çok iyi sezon geçiriyoruz"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2018'de turizm sektörünü stratejik sektör ilan ettiğini hatırlatan Bakan Yardımcısı Alpaslan, Türkiye'nin 2018 ve 2019 yılları arasında rekorlar kırarak 34,5 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini belirtti.

    "37 miyar dolar turizm geliri beklemekteyiz"

    Alpaslan, "Bu, ülkemiz için oldukça önemli bir rakamdı. Maalesef tüm dünyayı sarsan pandemi süreci tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de olumsuz etkilemişti. 2020 ve 2021 yıllarında bu olumsuz süreci yaşadık ancak bu yıl turizmde çok iyi bir sezon geçiriyoruz. İnşallah 2019'un da üzerinde bir gelire ulaşacağız. 47 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayıp, 37 miyar dolar turizm geliri beklemekteyiz ki yapacağımız çalışmalarla bunun da üzerine çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

    DHA'nın haberine göre, konuşmanın ardından Bakan Yardımcısı Alpaslan başkanlığında, başvuruda bulunulan taşınmazlar için müzakereler gerçekleştirildi.

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