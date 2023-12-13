Nerede düzenleneceği açıklandı! TEKNOFEST 2024'te Adana'da TEKNOFEST etkinliği Türkiye'nin çeşitli noktalarına giderek orada bulunan vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediyor. İstanbul, Samsun, Ankara, Gaziantep, İzmir derken etkinliğin önümüzdeki yıl da Adana'da gerçekleştirileceği belli oldu.

AA

Büyük kitleleri bir araya getiren, tüm yaş gruplarının heyecanla takip ettiği, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST, gelecek yıl Adana'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen festivalin 2024'te nerede gerçekleşeceği merak ediliyordu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, etkinliğinin nerede düzenleneceğini sosyal medya hesabından paylaştığı şu mesaj ile duyurdu:

Uzaklarda arama. TEKNOFEST 2024 Adana'da. Detaylı bilgi için TEKNOFEST sosyal medya hesaplarını takipte kalın.

Bugüne kadar TEKNOFEST'in düzenlendiği tarih ve yerler

Festival, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmişti.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 3 büyükşehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül, İzmir etabı ise 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'lere toplam 4,6 milyon kişi katılmıştı.

Toplam 10 milyon ziyaretçi ağırlandı

İlk TEKNOFEST'in düzenlendiği 2018'den bugüne organizasyon, yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)