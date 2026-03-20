Ekrem İmamoğlu, Der Spiegel'e konuştu: Avrupa bizi yalnız bıraktı

Türkiye 19 Mart 2025 sabahında, tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonlarından birine uyandı.

İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "terör" ve "yolsuzluk" operasyonu kapsamında, Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

TÜRKİYE'Yİ BATI'YA ŞİKAYET YARIŞINA GİRDİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Türkiye'yi uluslararası basına yaptıkları açıklamalarla Batı'ya şikayet etmeye çalışırken yolsuzluk ve terör bağlantıları ile ilgili belgeleri, bilgileri ve ifadeleri görmezden geldi.

Bunlara şimdi de tutuklu bulunan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu eklendi.

DER SPIEGEL'E KONUŞTU

Almanya'nın önde gelen haber dergilerinden Der Spiegel'e konuşan İmamoğlu, soruları avukatları aracılığıyla yanıtladı.

Silivri'deki yüksek güvenlikli cezaevindeki günlük yaşantısı sorulan İmamoğlu, günlerinin oldukça planlı geçtiğini belirtti.

CEZAEVİ GÜNLERİNİ ANLATTI

Ramazan ayı nedeniyle iftar ve sahur saatlerine göre bir düzen oluşturduğunu ifade eden İmamoğlu, zamanını ağırlıklı olarak yazarak, iç ve dış politikayı yakından takip ederek, avukatları ve kendisini ziyaret eden siyasilerle görüşerek geçirdiğini anlattı.

Uzun süredir ihmal ettiği roman okumaya da geri döndüğünü söyleyen İmamoğlu, cezaevi koşullarına dair şu detayları paylaştı:

Gardiyanlar son derece kibar, medeni bir iletişimimiz var. Diğer mahkumlarla iletişimim sadece ziyaretçi kabinlerinin camından bir bakışmadan ibaret. Haftada bir kez ailemin beni bir saat ziyaret etmesine ve 10 dakika telefonla görüşmeme izin veriliyor. Ayrıca haftada bir kez, küçük bir avluda tek başıma bir saat yürüyüş yapmama müsaade ediliyor.

"TUTUKLANMAM HUKUKİ DEĞİL, AÇIKÇA SİYASİ BİR KARAR"

Hakkında 2 bin yılı aşkın hapis cezası istenen İmamoğlu, tutuklanmasını "hukuki bir işlem değil, açık bir siyasi karar" olarak nitelendirdi.

Muhalif bir siyasetçi olarak daha önce eleştirdiği yargı sistemini şimdi bizzat yaşayarak gördüğünü belirten İmamoğlu, "Hakimlerin dosyaları okumadan nasıl karar verdiklerini, yargılamaların delillere değil varsayımlara dayandığını, yargının siyasetin gölgesinde nasıl karar aldığını şimdi kendi üzerimde tecrübe ediyorum." dedi.

"BATI PRAGMATİK DAVRANIYOR, KİMSEDEN YARDIM BEKLEMİYORUZ"

Der Spiegel'in, uluslararası toplumun ve yabancı hükümetlerin tutuklama kararına yönelik cılız tepkileri hakkındaki sorusuna ise İmamoğlu, sitemli bir yanıt verdi.

Batı Avrupa'nın özellikle göçmen meselesi nedeniyle Türkiye ile ilişkilerinde pragmatik bir yol izlediğini belirten İmamoğlu, Avrupa'yı eleştirdi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Şu sıralar pek çok maske düşüyor. Bir zamanlar demokrasiyi savunuyor gibi görünen hükümetler, çıkarları örtüştüğünde otoriter rejimlerle işbirliği yapmaya dünden razılar. Açıkçası (Batı'dan) büyük bir beklentimiz yoktu; zira Batı Avrupa, özellikle göç meselesinde Türk hükümetinin vereceği tavizlere bel bağlıyor. Avrupalı hükümetler Türkiye'de demokrasinin çöküşüne çok dar ve pragmatik bir mercekten bakıyorlar... Ancak biz kimseden yardım beklemiyoruz. Milletimiz, kendi özgürlüğünü koruyacak haysiyete ve güce sahiptir.