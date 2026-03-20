Devlet Bahçeli'ye yerli yarış otomobillerinin prototipi hediye edildi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nı Ankara'da geçiriyor.

Sabah saatlerinde bayram namazına giden Bahçeli, akabinde de Alparslan Türkeş'in mezarına ziyarete gitti.

Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından Bahçeli, Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü.

ÜLKÜ OCAKLARINA GEÇTİ

Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Bahçeli, burada düzenlenen geleneksel kahvaltı programına katıldı.

YARIŞ ARABALARINA İSİM VERDİ

Öte yandan, Ülkü Ocakları’nın İzmir ve Bursa teşkilatları tarafından geliştirilen yarış arabası projeleri de gündeme geldi.

İtalya ve Almanya’da düzenlenecek yarışlarda Türkiye’yi temsil edecek prototip araçlar, Bahçeli’ye takdim edildi.

Bahçeli, araçlara “Göktay 1” ve “Göktay 2” isimlerini verdi.

KENDİ OTOMOBİLLERİYLE KARŞILAŞTIRDI

Kendisine hediye edilen otomobillere isim veren Bahçeli, "Garajdaki bütün araçları silip attınız. 19 tane araba var, alayını sildiniz." dedi.

İKİ TABLO HEDİYE EDİLDİ

Ziyaret kapsamında Bahçeli’ye ayrıca iki tablo hediye edildi. Tablolardan biri dualı üç hilal teması taşırken, diğeri Ülkü Ocakları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında eğitim alarak sertifika kazanan gençlere ithaf edildi.

3 bin genci temsilen hazırlanan sertifika tablosu da Bahçeli’ye sunuldu.