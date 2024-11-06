Netflix'in Avrupa'daki 2 ofisi, vergi kaçakçılığı şüphesiyle arandı

AA

Küresel sosyal medya sağlayıcıları ve dizi platformları bulundukları ülkede vergi kaçırıp kaçırmadıkları yönünde denetimlere tabii tutulurken, görülen ihlaller için soruşturmalar da yürütülüyor.

Fransa ve Hollanda'da müfettişler, küresel internet televizyon ağı Netflix'in Fransa'daki yan kuruluşunun iki ofisinde arama yaptı.

Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) tarafından Kasım 2022'de "Netflix Fransa" hakkında vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı istihdam suçlamalarıyla açılan ön soruşturma sürüyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, soruşturma kapsamında, firmanın Paris ofisi ve Avrupa merkezi olan Amsterdam'daki ofisi arandı.

MÜFETTİŞLER ARAMA YAPTI

Firmanın Paris ofisinde Yolsuzluk ve Mali ve Vergi Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi müfettişleri ile PNF üyeleri, Amsterdam ofisinde ise Fransız ve Hollandalı müfettişler tarafından aramalar yapıldı.

DAHA ÖNCE DE DENETLENDİ

Netflix Fransa, ülkedeki 2019, 2020 ve 2021'deki faaliyetleri kapsamında vergi denetimine tabi olmuştu.