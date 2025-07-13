New York borsası negatif seyretti

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri haftanın küresel piyasalarına yön verdi.

Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 0,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Temmuz ile biten haftada 227 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI

Ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, haziranda 0,2 puan azalarak yüzde 3 oldu. Kısa ve orta vadeli enflasyona ilişkin ifade edilen belirsizlikler azaldı, uzun vadeli enflasyona ilişkin ifade edilen belirsizlikler değişmedi.

BÜTÇE 27 MİLYAR DOLAR FAZLA VERDİ

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre ülkede federal hükümet, gümrük gelirlerindeki artış ve eğitim harcamalarındaki düşüşün etkisiyle haziranda 27 milyar dolarlık bütçe fazlası verdi. ABD'nin gümrük vergisi geliri haziranda 27 milyar dolar olurken, 2025 mali yılının ilk 9 ayında 113 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİ

14 Temmuz ile başlayacak haftada salı günü enflasyon, New York Fed sanayi endeksi, çarşamba Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi, kapasite kullanımı, Fed'in Bej kitap raporu, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi, perakende satışlar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma Michigan tüketici güven endeksi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri takip edilecek.