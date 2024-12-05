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Ekonomi



Noel tatili yaklaştı! Avrupalılar oyuncağa servet harcadı

Noel tatili yaklaştı! Avrupalılar oyuncağa servet harcadı Verilere göre, AB üyesi ülkeler geçen yıl oyuncak ithalatı için toplam 6,5 milyar euroluk harcama yaptı. AB'den en fazla ithalatı Almanya yaparken, Çin de en fazla ihracatı gerçekleştiren ekonomik güç oldu.