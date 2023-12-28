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Noter evraklarına yeniden değerleme zammı uygulanacak

Noter evraklarına yeniden değerleme zammı uygulanacak Yeniden değerleme oranı daha önce açıklanmıştı. Zamlanacak evrakların içinde noterlerin yaptığı işlemlere ait kağıtlar, kimlik belgesi gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldı.