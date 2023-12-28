Noter evraklarına yeniden değerleme zammı uygulanacak

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Yeni yıl yaklaşırken yeniden değerleme oranı devreye girdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri, yeniden değerleme oranı nispetinde yaklaşık yüzde 58,46 artırıldı.
Kararlar , 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Noter kağıdı ve beyanname için 55 liradan 87 liraya yükselecek
Resmi Gazete'de yayınlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğine göre değerli kağıtlardan alınacak ücretler; noter kağıdı ve beyanname için 55 liradan 87 liraya, protesto ve resen senetlerde 110 liradan 174 liraya çıkartıldı.
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