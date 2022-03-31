Nureddin Nebati: Bahreyn'deki görüşmeler yapıcı geçti

Bakan Nureddin Nebati, Bahreyn'deki görüşmelerin ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara kadar pek çok konuda "yapıcı" geçtiğini bildiren bir açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bahreyn'deki görüşmeleri değerlendirdi.

Bakan Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na ilişkin "İkili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye kadar pek çok alanı kapsayan konulara ilişkin son derece somut ve yapıcı bir görüşme yaptık." dedi.

"OLUMLU BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Nebati, yaptığı paylaşımda, Bahreyn ziyareti kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinlemesine ele aldığımız, ticari ilişkilerimizin önündeki engellerin aşılmasını sağlayacak adımları detaylı bir şekilde tartıştığımız önemli bir toplantı gerçekleştirdik.





"SON DERECE SOMUT VE YAPICI BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Bu kapsamda, ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki iş birliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin son derece somut ve yapıcı bir görüşme yaptık."