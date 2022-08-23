Nureddin Nebati: İcra ve haciz sorunları ile ilgili bir çözüm yolu hazırlığı var

Nureddin Nebati: İcra ve haciz sorunları ile ilgili bir çözüm yolu hazırlığı var

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iki proje üzerine çalışıldığını ayrıca icra-haciz sorunlarıyla ilgili bir çözüm yolu hazırlığı içinde olunduğunu ve tamamlandığında paylaşılacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İki proje üzerinde çalışılıyor"

NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Nureddin Nebati, Hükümetin önünde iki önemli proje olduğunu belirterek, dar gelirlileri ilgilendiren konularda üst üste atılan adımları ve destekleri dile getirdi.

Bakan Nebati, yaptığı açıklamalar içerisinde kendisine yöneltilen bir soruya cevaben, icra ve haciz sorunları ile ilgili bir çözüm yolu hazırlığı içinde olunduğunu ve çalışmaların tamamlandığında paylaşılacağını aktardı.

Nureddin Nebati: İcra ve haciz sorunları ile ilgili bir çözüm yolu hazırlığı var ViDEO

Dar gelirlilere yapılan destek 2022 yılında 145,6 milyar liraya çıktı

Bakan Nebati, 2022''de 1,6 milyar lira olarak yapılan desteklerin 2022 yılına gelindiğinde 145,6 milyar liraya çıkartıldığını vurguladı.

Sosyal konut projesi eylül ayında açıklanacak

Doğalgaz ve elektrik desteği, kira düzenlemesi, ücretlerde iyileştirme ve sosyal konut projesini de aktaran Bakan Nebati, sosyal konut projesinin eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını vurguladı.

Nebati, açıklamalarına ticari kredilerdeki sınır ve tahıl koridorundaki gelişmelere de değindi.

Ticari kredilere faiz sınırı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) sağlam adımlarla ilerlediğini belirten Bakan Nebati, Merkez Bankası'nın faiz adımları ile ticari kredilerin arasındaki makasının açıldığını ve son aldığı kararlarla üç ayaklı bir sistem geliştirdiğini belirtti. "Üretim, istihdam ve ihracat" olarak geliştirilen ekonomik sistemin bu şartlarda yürütüldüğünü anlattı. Dün itibari ile alınan kararların yansımalarının gerçekleştirdiği sistemi anlatan Bakan Nebati, "Hazinenin 2 ve 10 yıllık tahvil faizi 2 puandan fazla geriledi." diyerek (ZK) menkul kıymet taleplerinin artırıldığını ortaya koydu.

Kredilerin amacına uygun kullanması için adımlar atılıyor

Bankaların tahvil almayı tercih ederse talebin nasıl karşılanacağı sorusuna da yanıt veren Bakan Nebati, kredilerinin faturalandırılarak amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak istediklerini ortaya koydu. Nebati, gerçekleştirilmezse kredilerin geri çekilmesine kadar uygulamaları devreye sokacaklarını aktardı.

"Hiç bir zaman sıkıntı yaşamadık, yaşanmayacak"

İyimserlik ve karamsarlık kavramlarının da altını çizen Bakan Nebati, "Türkiye'de sürekli bir tarih belirleniyor ve bu tarihlerde Türkiye'nin olumsuzluklar yaşanacağı söyleniyor ve öylesine acımasız rakamlar kullanıyorlar ki. Daha önce de Türkiye ödemeler dengesi ve cari açıkta hiç bir sorun yaşamadı ve yaşamayacak da. Yıllıklandırılmış cari açık 45 milyar dolar seviyesine geldi. İlk altı ayda 32 milyar dolarını karşıladık. Kalan 13 milyar doları Türkiye hiç bir sorun yaşamadan karşılar." diyerek yapılan spekülasyonlara yanıt verdi.

"Türkiye güvenli liman olma kapasitesine sahip"

Yabancı girişi konusunda bilgi veren Bakan Nebati, ekonomi modelinde değişim olup olmadığı şeklindeki soruya "üretim, ihracat ve istihdam" önceliğinden geri adım atılmayacağını vurgulayarak, "Türkiye güvenli liman olma kapasitesine sahip" yanıtını verdi.

"İkinci çeyrekte ilk çeyreğin üzerinde büyüme bekliyoruz"

İkinci çeyrek büyüme rakamlarının 31 Ağustos'ta açıklanacağı hatırlatılan Bakan Nebati, bu konu ile ilgili de büyüme ile ilgili içeriden ve dışarıdan yapılan tahminlerin üzerinde sonuçlar alındığını belirterek, "İlk çeyrekte 7,3'lük bir büyüme yakaladık, ikinci çeyrekte bunun üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi.

"Beklentimiz zincir marketlerin de indirim uygulaması"

Tarım Kredi mağazalarında başlayan indirimlerin zincir marketlere de yansıyacağını vurgulayan Bakan Nebati, zincir marketlerde de adım atılması gerektiğinin altını çizerek "Beklentimiz zincir marketlerin de indirim uygulaması." dedi.

"Enflasyon artış hızı düştü aralıkta düşüş başlayacak"

Yıl sonu enflasyon beklentisi sorulan Nebati, küresel piyasalardaki olumlu gelişmeler, kurlar ve tedbirleri hatırlatarak, böylesi bir ortamda enflasyonunu düşmesi için çalışmaların devam edeceğini aktararak "Enflasyon artış hızı düştü aralıkta düşüş başlayacak." dedi.

KYK, ilk Meclis toplantısında konuşulacak

Bakan Nebati ayrıca, KYK'nın da Meclis'in açılmasını takiben eylül ayında, ilk toplantıda çalışmalarının başladığı torba yasada yasalaşacağı bildirildi.