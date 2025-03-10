'Lekeler tek yıkamada geçer' diyen deterjan markasına 2,2 milyon lira ceza

Haber Merkezi

Yayınlanan reklamlarda tüketiciyi yanılttığı iddiası bulunan ürünler, Ticaret Bakanlığı tarafından mercek altına alındı.

Hakkında tüketici şikayeti olan deterjan markası “Ariel”in reklamlarda ortaya koyduğu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, yapılan testlerle ispat edildi.

Üretici şirkete 2,2 milyon lira idari para cezası uygulanmasına ve ilgili reklamların durdurulmasına karar verildi.

LEKE BİR ÖLÇEKTE DEĞİL SEKİZ YIKAMADA ÇIKTI

Gelen bir şikayet sonrasında harekete geçildi ve markanın reklamında 1 ölçekte temizlendiğini iddia ettiği leke, Bakanlığın yaptığı testte 8 yıkamada çıktı.

Rakip ürünlere göre az deterjanla daha iyi temizlik sağladığını ileri süren şirket, yanıltıcı reklam nedeniyle dev para cezasına çarptırıldı.

Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı reklamlara karşı yürüttüğü denetimlerde bu kez ünlü temizlik markası Ariel'i mercek altına aldı.

TÜKETİCİLER ŞİKAYET ETTİ

Procter & Gamble firmasına ait "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" toz deterjanının televizyon reklamları, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine incelendi.

Reklamlarda, markanın rakiplerinden daha az deterjanla daha iyi temizlik sağladığı iddia edilirken, yapılan analizlerde bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

DETERJANIN TEMİZLİK İDDİASI GERÇEĞE AYKIRI

Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemede, markanın reklamlarında "hane halkı tercihlerine göre rakipleri 2 ölçek kullanırken, Ariel'in 1 ölçekle temizlik sağladığı" yönünde bir sunum yapıldığı belirlendi. Ancak bu iddiaları desteklemek amacıyla sunulan IPSOS raporunun geçerli olmadığı, karşılaştırmalı testlerin de doğru koşullarda yapılmadığı tespit edildi.Kurul raporunda, Ariel'in 'daha az ölçek kullanımı' ve 'bütçe tasarrufu' gibi üstün performans iddialarını bilimsel olarak ispatlayamadığı vurgulandı.

TEK YIKAMA İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Reklamda, deterjanın bir ölçekle tek yıkamada çeşitli lekeleri çıkardığı öne sürülürken, yapılan testler bu iddiayı da çürüttü.

Kurul tarafından yapılan analizde, kirletilmiş çarşafların 8 kez yıkandığı tespit edildi. Bunun, ilgili yönetmeliklere aykırı olduğu ve tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi.

2,2 MİLYON LİRA CEZA VE REKLAM DURDURMA KARARI

Ticaret Bakanlığı, yapılan incelemeler sonucunda Procter & Gamble şirketine 2,2 milyon lira idari para cezası uygulanmasına ve ilgili reklamların durdurulmasına karar verdi.