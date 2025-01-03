Ocak 2025 kira zam oranı belli oldu

Kira zam oranının üst sınırı enflasyon artışına odaklı olarak uygulanıyor.
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.
Böylece kiralara yapılacak o zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.
OCAK AYI KİRA ZAM ORANI:
TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan ocak ayı kira zam oranı, aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 58,51 olarak kayıtlara geçti.
KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK
Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:
10 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 15 bin 581 lira
15 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 21 bin 657 lira
20 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 31 bin 702 lira
25 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 39 bin 627,7 lira
30 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 47 bin 553 lira
35 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 55 bin 478,5 lira
40 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 23 bin 404 lira
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış