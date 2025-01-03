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Ocak 2025 kira zam oranı belli oldu

Ocak 2025 kira zam oranı belli oldu Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte ocak ayındaki konut ve iş yeri zam oranı da yüzde 58,51 oldu. Ev ve iş yeri sahipleri, yeni yaptıkları sözleşmelerde bu sınırı aşamayacak.