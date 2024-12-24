Ocak 2025'te en düşük emekli maaşı beklentisi

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Türkiye'de emekli maaşları, ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez belirleniyor.

Maaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı altı aylık enflasyon farkı kadar zam alınarak hesaplanıyor.

Son yıllardaki uygulamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu oranı refah payı düzenlemesi ile yükseltiyor.

Bu yıl da beklenen, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek emekli maaş artışının yine bu şekilde gerçekleşmesi.

En düşük emekli maaşı şu anda, kök maaşı ne olunursa olsun 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

SSK-BAĞKUR EMEKLİLERİ EN AZ YÜZDE 14,57 ZAM FARKINI GARANTİLEDİ

Yeni verilere göre, temmuz-kasım dönemindeki beş aylık enflasyon farkı SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 14,57 olarak, en az bu oranda bin bir zammı garantiledi.

6 AYLIK ENFLASYON FARKININ YÜZDE 16,54 OLMASI BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son açıklanan katılımcılar yıl sonu beklenti anketine göre, aralık ayında enflasyonun yüzde 1,72 gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklileri için ocak zammı yüzde 16,54’e çıkacak.

2025 OCAK-TEMMUZ 2024 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI: 14 BİN 567 LİRA

Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, yüzde 16,54’lük zamla yani 2 bin 67,5 lira ekle birlikte 14 bin 567,5 liraya yükselecek.

Piyasalar bu rakamın refah payı ile 15 bin liraya yükseltilmesini bekliyor.