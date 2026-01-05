Ocak 2026'da memur maaşı ile birlikte değişen ödemeler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu açıkladı.

Açıklanan verinin ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı netleşti.

Bu oran aynı zamanda birçok ödemeyi de etkiliyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Bilindiği gibi kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor.

Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyor.

Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden alınıyor.

Nihai rakam ise 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliği ile belli oluyor.

Kıdem tazminatı tavanı, 2025'in ikinci yarısında 53 bin 919,68 TL olarak uygulanmıştı.

65 YAŞ AYLIĞI

Memur zammı, maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için '65 yaş aylığı' da denen yaşlılık aylığı güncellenecek.

2025'in ikinci yarısında 65 yaş aylığı: 5 bin 390 lira olarak uygulanmıştı.

AİLE YARDIMLARI

Memur maaş katsayısına bağlı olarak engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak.

Evde bakım parası: 11 bin 702 TL'den 13 bin 878,57 TL'ye yükselecek.

Kronik hastalık parası (Tüberküloz ve SSPE yardımı): 2025'in ilk yarısında 11 bin 702 TL olarak uygulanmıştı.

DİĞER ÖDEMELER

Evde bakım desteği: 11 bin 702 TL'den 13 bin 878,57 TL'ye yükselecek.

18 yaş altı engelli aylığı: 4 bin 303 TL'den 5 bin 103,36 TL'ye yükselecek.

Engel oranı yüzde 40-69 olanlara 4 bin 243 TL'den 5 bin 032,20 TL'ye yükselecek.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanlara 6 bin 363 TL'den 7 bin 546,52 TL'ye yükselecek.

6 yaş üzeri çocuk yardımı: 294 TL'den 348,68 TL'ye yükselecek.

Aile yardımı (eş için): 2 bin 665 TL'den 3 bin 160,69 TL'ye yükselecek.

DUL VE YETİM MAAŞI

Yeni zam oranlarıyla dul ve yetim maaşlarında ise memur maaşlarına göre artış yaşanacak.

Yüzde 18,6'lık zam oranına göre aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı 12 bin 540 TL'den 14 bin 872,44 TL' yükselecek.

Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı 8 bin 360 TL'den 9 bin 914,96 T'ye, aylık oranı yüzde 25 olanların maaşı 4 bin 180 TL'den, 4 bin 957,48 TL'ye çıkacak.