Ocak ayı bütçe dengesi açıklandı

2026 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 635,8 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 421,2 milyar TL ve bütçe açığı 214,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 179,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 241,9 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

OCAK’TA BÜTÇE AÇIĞI 214,5 MİLYAR TL OLDU

2026 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi 214 milyar 543 milyon TL açık verdi. Geçen yılın aynı ayında bütçe açığı 139 milyar 259 milyon TL düzeyindeydi.

Hazine ve Maliye verilerine göre Ocak’ta bütçe giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 421 milyar 245 milyon TL olarak gerçekleşti.

FAİZ DIŞI FAZLA 241,9 MİLYAR TL

Ocak ayında faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 179 milyar 372 milyon TL olurken, faiz dışı fazla 241 milyar 873 milyon TL olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında 23 milyar 759 milyon TL faiz dışı fazla verilmişti.

GİDERLER YÜZDE 54,9 ARTTI

Merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artış gösterdi. Ocak 2025’te 1 trilyon 56 milyar 342 milyon TL olan harcama tutarı, 2026 Ocak’ta 1 trilyon 635 milyar 788 milyon TL’ye yükseldi.

Faiz harcamaları 456 milyar 416 milyon TL olurken, faiz hariç harcamalar yıllık bazda yüzde 32 artarak 1 trilyon 179 milyar 372 milyon TL’ye çıktı.

2026 yılı için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL’lik toplam ödeneğin yüzde 8,6’sı Ocak ayında kullanıldı. Bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 7,2 seviyesindeydi.

GELİRLER YÜZDE 55 YÜKSELDİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 1 trilyon 421 milyar 245 milyon TL’ye ulaştı.

Vergi gelirleri yüzde 49 artışla 1 trilyon 181 milyar 218 milyon TL olurken, genel bütçe vergi dışı gelirleri 208 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirlerinin yıl sonu tahminine göre gerçekleşme oranı 2025’te yüzde 7,2 iken, 2026’da yüzde 8,7’ye yükseldi. Vergi gelirlerinde bu oran yüzde 7,1’den yüzde 8,5’e çıktı.