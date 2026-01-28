Ocak ayı doğum yardımı ödemeleri, annelerin hesaplarına yatırıldı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aileleri desteklemeye yönelik uygulanan doğum yardımı kapsamında, ocak ayı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı.

Bugüne kadar doğum yardımından yararlanan yüz binlerce anneye toplamda 10,3 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.

TOPLAM ÖDEME 10,3 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Yapılan açıklamada, doğum yardımı uygulaması çerçevesinde bugüne kadar 787 bin 598 annenin hesabına toplam 10,3 milyar liralık ödeme yapıldığı bildirildi. Ocak ayına ait ödemelerin de bugün itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

DESTEK TUTARLARI GÜNCELLENDİ

Geçtiğimiz yıl ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında doğum yardımı tutarlarının güncellendiği hatırlatıldı. Buna göre,

-İlk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme,

-İkinci çocuk için aylık 1.500 lira,

-Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlanıyor.

Destek ödemelerinin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz şekilde devam edeceği kaydedildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Doğum yardımı başvurularının e-Devlet ve “İlk öğretmenim ailem” mobil uygulaması üzerinden alındığı ifade edildi. Başvurusu onaylanan ailelerin, ödeme bilgilerine mobil uygulama üzerinden ulaşabildiği bildirildi.

ÖDEMELER BANKA ARACILIĞIYLA YAPILIYOR

Doğum yardımı ödemelerinin banka aracılığıyla annelerin hesaplarına yatırıldığı belirtilirken, aile yapısını güçlendirmeye yönelik destek mekanizmalarının sürdürüleceği vurgulandı.