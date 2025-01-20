Ocak ayına ait SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

AA

Çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetler çeşitlendirildi.

Bu doğrultuda SED ile çocuklar, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içinde destekleniyor.

Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için eğitim giderlerinin karşılanmasına çalışılıyor.

SED FARKLARI ŞUBAT AYINDA YATIRILACAK

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artırılmış şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacak.