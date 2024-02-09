Ocak ayında en çok otomotiv ihracatı yapan il: Kocaeli

Türkiye'nin otomotiv ihracatı, içinde bulunduğu üretim merkezleri nedeni ile Kocaeli'de yoğunlaşıyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 779 milyon 940 bin dolarla en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı.
Kocaeli, 746 milyon 378 bin dolarlık dış satımla en fazla otomotiv ihracatı yapan il olma özelliğini korudu.
Kocaeli'ni 706 milyon 748 bin dolarla İstanbul, 493 milyon 534 bin dolarla Bursa izledi.
Otomotiv sektöründe önemli illerden biri olan Sakarya, 394 milyon 585 bin dolarlık ihracatla dördüncü sırada yer aldı.
Ankara, 111 milyon 671 bin dolarla otomotiv ihracatında beşinci sırada yer aldı.
Otomotiv ihracatında ilk 5 il:
Kocaeli
İstanbul
Bursa
Sakarya
Ankara
En büyük pazar yine Almanya
Türkiye'nin genelde en fazla ihracatının olduğu ülke Almanya, ocak ayında da Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar olmaya devam etti.
Türkiye otomotiv sanayi ocak ayında ABD'ye 80 milyon 941 bin dolarlık, Rusya Federasyonu'na 61 milyon 50 bin dolarlık, Ukrayna'ya 17 milyon 368 bin dolarlık ve Mısır'a 14 milyon 293 bin dolarlık mal sattı.
Türkiye’nin otomotiv ihracatında ilk 5 ülke:
Almanya
Birleşik Krallık
Fransa
İtalya
İspanyaHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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