Ocak ayında sektörel enflasyon beklentileri geriledi

AA

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme, ekonomi programına duyulan güvenin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ait sektörel enflasyon beklentilerini paylaştı.

2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine, hanehalkı için 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 oldu.

Reel sektör için 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 oldu.

Hanehalkı için 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 oldu.

GELECEK 12 AYLIK BEKLENTİ

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,5 puan artarak yüzde 30,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.