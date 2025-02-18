Ocakta 165 bin 734 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

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Her ay düzenli olarak trafiğe kaydı yapılan araçlarla ilgili veriler yayınlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 62,9'unu otomobil, yüzde 16,7'sini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 30,7 AZALDI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 13,3 artarken motosiklette yüzde 70,8, traktörde yüzde 57,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 43,5, minibüste yüzde 12,7, kamyonda yüzde 5,5, otomobilde yüzde 4,1 ve otobüste yüzde 3,6 azaldı.

KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 22,4 AZALDI

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 67,5, motosiklette yüzde 54,2, traktörde yüzde 33, kamyonda yüzde 24,5, otobüste yüzde 22,1, minibüste yüzde 16,1, kamyonette yüzde 9,8 ve otomobilde yüzde 7,9 azaldı.

TAŞIT SAYISI OCAK AYI SONU İTİBARIYLA 31 MİLYON 463 BİN 242

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20'sini motosiklet, yüzde 15'ini kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK AYINDA 813 BİN 93 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,8'ini otomobil, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 8'ini motosiklet, yüzde 3,4'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK AYINDA 104 BİN 335 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,4'ü Renault, yüzde 7,8'i Fiat, yüzde 7'si Volkswagen, yüzde 6,6'sı Peugeot, yüzde 6,6'sı Hyundai, yüzde 6,5'i Toyota, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,8'i Citroen, yüzde 4,5'i BYD, yüzde 4,3'ü Ford, yüzde 3,8'i Opel, yüzde 3,4'ü Nissan, yüzde 2,4'ü Audi, yüzde 2,4'ü Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ü Dacia, yüzde 2,2'si Kia, yüzde 2'si BMW, yüzde 1,8'i Chery, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,2'si Honda ve yüzde 8,9'u diğer markalardan oluştu.

OCAK AYINDA KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 51,3'Ü BENZİNLİ

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 adet otomobilin yüzde 51,3'ü benzin, yüzde 25'i hibrit, yüzde 11,9'u elektrikli, yüzde 10,9'u dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlı.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 336 bin 762 adet otomobilin ise yüzde 34'ü dizel, yüzde 31,7'si LPG, yüzde 30,3'ü benzin, yüzde 2,6'sı hibrit ve yüzde 1,2'si elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

OCAK AYINDA EN FAZLA 1.300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 adet otomobilin yüzde 35,1'i 1.300 ve altı, yüzde 23,1'i 1.401-1.500, yüzde 11,5'i 1.301-1.400, yüzde 10,2'si 1.501-1.600, yüzde 7,7'si 1.601-2 bin, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

OCAK AYINDA KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 40 BİN 499'U GRİ RENKLİ

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 adet otomobilin yüzde 38,8'i gri, yüzde 27,9'u beyaz, yüzde 12,1'i mavi, yüzde 11,5'i siyah, yüzde 4,3'ü kırmızı, yüzde 3,7'si yeşil, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,4'ü kahverengi renkli oldu.