Ödeme kuruluşlarının asgari özkaynak tutarları artırıldı

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Ödeme hizmetleri sağlayıcıları ve elektronik para ihracı hakkında yönetmelik özkaynak yükümlülükleri yüzde 45-50 oranında zamlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğine göre, ödeme hizmeti sunan şirketlerin asgari özkaynak yükümlülükleri şöyle belirlendi:

ARTAN TUTARLAR

Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmet sunanlar için 10 milyon TL'den 15 milyon TL'ye,

Bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti sunanlar hariç diğer ödeme kuruluşları için 20 milyon TL'den 30 milyon TL'ye,

Elektronik para kuruluşları için ise 55 milyon TL'den 80 milyon TL'ye yükseltildi.

30 HAZİRAN'DA GEÇERLİ

Yeni asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları 30 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.