OECD, Türkiye'nin 2021 için büyüme tahminini yüzde 9’a yükseltti

Paris merkezli kuruluş, ülkemizin ekonomisiyle ilgili yeni tahminde bulundu. Küresel büyümeyle ilgili rakamlar da güncellendi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye için büyüme rakamını güncelledi.

Eylülde yüzde 5,7 olarak açıklanan 2021 için küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6’ya indirilirken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisi açıklandı.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 9'A YÜKSELTİLDİ

OECD'nin bugün yayınlanan “Kasım Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu"nda, eylülde bu yıl için yüzde 8,4 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, yüzde 9’a yükseltildi.

2022 VE 2023'E İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER

Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,1’den yüzde 3,3'e yükseltilirken, 2023 yılı için ise yüzde 3,9 büyüme tahmini yapıldı.

ENFLASYON YORUMU

Raporda, küresel ekonomik görünüme yönelik ana riskin, mevcut enflasyon artışının daha uzun sürmesi ve beklentilerden daha fazla yükselmesi olduğu kaydedildi.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ

OECD'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, eylülde 2021 için yüzde 5,7 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6’ya indirildi.

Büyüme tahmini 2022 için yüzde 4,5’te sabit tutulurken, 2023 için ise yüzde 3,2 olarak açıklandı.