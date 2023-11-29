OECD, Türkiye'nin 2023 büyüme beklentisini yükseltti OECD, yeni yayınladığı raporda, 2023 Türkiye büyüme beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e çıkardı.

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Uluslararası kurumlar, Türkiye'nin büyüme tahminlerini artırmaya devam ediyor.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), "Ekonomik Görünüm" raporunu yayınladı.

Raporda, küresel ekonominin 2024'te "yumuşak inişe" doğru ilerlediği belirtilirken, 2023 için küresel büyüme tahmini eylül ayında yüzde 3 seviyesinden yüzde 2,9'a düşürüldü.

OECD, yayınladığı raporda 2023 kürsel büyüme beklentisini düşürken, Türkiye'ninkini ise artırdı.

Büyüme tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e çıktı

2023 Türkiye büyüme beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e yükseltti.

Türkiye'nin 2024'teki büyüme tahminini 2,6'dan yüzde 2,9'a yükselti

OECD bugün yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisi için 2024'teki büyüme tahminini 2,6'dan yüzde 2,9'a yükseltirken, küresel ekonomi için 2024 büyüme tahminini de yüzde 2.7'de sabit tuttu.

2025'te büyüme tahmini

OECD Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3.2 büyümesini beklerken, küresel ekonominin 2025'te yüzde 3 büyümesini öngörüyor.

Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklentisi

OECD Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası'nın (TCMB) enflasyon görünümünde önemli bir iyileşme sağlanana kadar para politikasını gerektiği kadar sıkılaştırmaya kararlı olması nedeniyle faizlerin daha da artmasını bekliyor.

OECD küresel ekonomideki büyümenin önümüzdeki yıl hafif ivme kaybedeceğini ancak yüksek borç seviyeleri ve faizlere yönelik belirsizliğe rağmen sert iniş riskinin azaldığını açıkladı.

Filistin'de yaşananlara vurgu yapıldı

İsrail-Hamas çatışmasına dikkat çekilen raporda, şu ifadeye yer verildi:

Eğer çatışma derinleşir ve bölgeye yayılırsa büyüme ve enflasyona yönelik riskler de artar.

ABD ekonomisinin büyüme beklentisi

ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 2,4 büyümesi, 2024'te ise büyümenin yüzde 1,5'e gerilemesi bekleniyor.

Euro Bölgesi'nin ekonomisi

Euro Bölgesi'nin ekonomisinin bu sene yüzde 0,3, 2024'te yüzde 0,9, 2025'te yüzde 1,5 büyümesi öngörülüyor.

Yarın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2023 üçüncü çeyrek büyümesine dair rakamı açıklayacak.