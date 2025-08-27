OECD'nin 2. çeyrekte büyümesi yüzde 0,4'e çıktı

OECD ülkelerinde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), 2025'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyrekteki yüzde 0,2'den yüzde 0,4'e yükseldi.

Topluluğun ekonomik büyümesine en büyük katkıyı ABD yaptı.

Almanya ve İtalya'da GSYİH büyümesi negatife döndü.

OECD, konuya dönük yaptığı açıklamada, "Bu, önceki çeyreklerde gözlenen yaklaşık yüzde 0,4 ila yüzde 0,5 civarındaki nispeten istikrarlı büyüme oranlarına geri dönüldüğünü gösteriyor." dedi.

G7 EKONOMİLERİNDE İVMELENME

G7 ekonomilerinde de benzer bir ivmelenme görüldü ve GSYİH büyümesi yüzde 0,1'den yüzde 0,4'e çıktı.

ABD, 2025 yılı Nisan-Haziran döneminde OECD'nin ekonomik büyümesine en fazla katkıyı sağlayan ülke oldu. GSYH büyümesi, bir önceki çeyrekteki yüzde 0,1'lik daralmanın ardından yüzde 0,7'ye yükseldi.

Diğer G7 ekonomileri arasında Fransa ve Japonya daha mütevazı iyileşmeler kaydetti, her iki ülkede de GSYİH büyümesi yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e yükseldi." denildi.

Buna karşılık, Kanada'da GSYİH büyümesi ilk çeyrekte yüzde 0,5'lik artışın ardından duraklama yaşadı.

İngiltere'de ise GSYİH büyümesi, ilk çeyrekteki yüzde 2'lik büyümenin ardından ikinci çeyrekte yatırımlarda yaşanan yüzde1,1'lik daralmadan dolayı yüzde 0,7'den yüzde 0,3'e geriledi.

ALMANYA EKONOMİSİ DARALDI

Almanya ve İtalya'da ise büyüme yüzde 0,3'ten yüzde -0,3'e, İtalya'da ise yüzde -0,1'e gerilerken, Almanya'daki daralma esas olarak mal ihracatındaki düşüşten kaynaklandı.

OECD raporuna göre, "OECD'nin geri kalanında durum benzer şekilde karışıktı. Veriye sahip 23 ülkeden 13'ü, 2025'in ilk çeyreğine kıyasla daha yüksek büyüme oranları kaydetti."

İrlanda, büyük ölçüde ABD'ye yapılan ihracatın artmasıyla desteklenen yüzde7,4'lük önemli bir büyümenin ardından GSYİH'nin yüzde1 daralmasıyla en keskin yavaşlamayı kaydetti.

Danimarka ise buna karşılık, eksi yüzde1,3'lük büyüme oranından yüzde1,3'lük büyüme oranına geçerek önemli bir dönüşüm yaşadı.

YILLIK BÜYÜME SABİT KALDI

OECD'nin yıllık GSYH büyümesi yüzde 1,7 seviyesinde sabit kalırken, ABD yüzde 2 ile en yüksek artışı, Almanya ise yüzde 0,2 ile en düşük artışı kaydetti.