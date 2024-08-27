OGM, 'yanan orman alanlarına otel yapılıyor' iddialarını yanıtladı Orman Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarından "Yanan orman alanlarına otel yapılıyor, örnekleriyle inceleyelim" paylaşımlarına açıklık getirdi.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "Yanan orman alanlarına otel yapılıyor, örnekleriyle inceleyelim." paylaşımlarına Anayasa'da geçen "Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir" hükmü hatırlatılarak yanıt verdi.

Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Milas ilçesi Güvercinlik Koyu'nda yer alan 3 otelin arazisinin, bölgede çıkan orman yangınları öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildiğini, yanan alanların imara açıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

BAKAN YUMAKLI AÇIKLAMAYI PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da OGM'nin kamuoyu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü'nün duyurusunda, turizme ayrılan yerlerin tahsisinin yangından önce yapıldığı bilgisi verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Bazı sosyal medya hesaplarından 'Yanan orman alanlarına otel yapılıyor, örnekleriyle inceleyelim' paylaşımlarına ve çeşitli medya organları ve yorumlardaki benzer iddialara istinaden Orman Genel Müdürlüğü olarak açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

"MUĞLA MİLAS GÜVERCİNLİK KOYU, TURİZM MERKEZİ İLAN EDİLDİ"

Muğla Milas Güvercinlik Koyu, 1987 yılında Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Bu bölgede, 42 Ha'lık ormanlık alan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmiştir.

2021 yılında, tahsis alanının 2007 ve 2021 yılı orman yangınlarında zarar gören kısımları iptal edilmiş olup, tahsis 27 Ha'lık alanda devam etmektedir.

Tahsis edilen bu alanlara, La Blanche, Titanic ve Lujo Otelleri inşa edilmiştir.

2007'de Güvercinlik'te çıkan orman yangınında 223 hektar alan zarar görmüştür. Lujo Otel için tahsis edilen 8,4 Ha'lık alanın içerisindeki 2,9 Ha'lık kısmı yangından etkilenmiştir. Titanic ve La Blanche Otellerin bulunduğu alanlar ise yangından etkilenmemiştir.

"OTELLERE TAHSİS İŞLEMİ YANGINDAN ÖNCE YAPILDI"

Kronolojiden de görüldüğü üzere, alanın otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır. Yani yanan alanların imara açıldığı veya otel yapıldığı iddiaları gerçekleri yansıtmamaktadır.

"YANAN ORMANLARIN YERİNDE YENİ ORMAN YETİŞTİRİLİR"