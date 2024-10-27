Öğrenci ve bekara ev kiralamamanın cezası 145 bin TL

İHA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) düzenlenen programda insan hakları ihlalleri ve ayrımcılığa yönelik yaptırımlar hakkında önemli bilgiler verdi.

Kılıç, "İnsan Haklarının Kurumsallaşması: Ulusal İnsan Hakları Kurumları" adlı sunumuyla bireylere cinsiyet, medeni hal ve dini inanç gibi konularda ayrımcılık yaptığı ispatlanan kişi ve kurumlara 145 bin TL idari para cezası uygulayabildiklerini söyledi.

Kılıç, kurum olarak ayrımcılık temelli insan hakları ihlallerinin sonlandırılması ve bu konuda bir standardın oluşması için çalıştıklarını ifade etti.

"ÖĞRENCİ VE BEKARA EV KİRALAMAMAK AYRIMCILIK"

Kurum olarak ayrımcılık konusunda bireysel başvuru alabildiklerine vurgu yapan Prof. Dr. Kılıç, şöyle konuştu:

Kanunda 15 temel öngörülmüş. Ayrımcı bir muameleyle karşılaştığınızda kurumumuza başvurabiliyorsunuz. Örneğin; üniversiteyi kazandınız, geldiniz ve Balçova’da ev kiralayacaksınız. Ev sahibi, öğrencisiniz ya da bekarsınız diye evi size kiralamadı. Mülkiyet hakkı temel hak, evet istediğine kiralayabilir fakat bu noktada özel kanunla sınırlayıcı bir durum var. Bu durum, kanunumuzda medeni hal temeli olarak geçiyor, bireye medeni halden ötürü bir ayrımcılık yapılamaz. Bu bir ihlale giriyor.

"SENİN BURAYA PARAN YETMEZ, DEMEK AYRIMCILIK"

Bireylere cinsiyet, etnik köken, dini inanç ve medeni hal gibi konularda ayrımcılık yapmanın kanunen yasak olduğunu belirten ve bu ihlallere sosyal medya yazışmalarının bile delil oluşturulabileceği bilgisini veren Kılıç, açıklamalarına şu devam etti:

Diyelim ki, bir balık restoranına gittiniz. Karşınızdaki kişi baktı ve ‘Senin buraya paran yetmez’ dedi. Servet temelinde ayrımcılık başvurunuzu yaptığınız ve delil başlangıcı karinelerle desteklediğiniz zaman ispat etmiş oluyorsunuz.

"YAZIŞMALAR DELİL"

Whatsapp yazışmaları da ispat oluşturan delillerdir. Bu delil, bizim için yeterli oluyor. Yine etnik kökeninizle, dini inancınızla, cinsiyetinizle ilgili ayrımcılıklar da kanunen yasak.

"KADINLARA İŞ VERİLMEMESİ İHLAL"

Kadınlara, cinsiyetleri nedeniyle iş verilmemesi sonucu ihlalin oluştuğu durumlar meydana gelebiliyor. Yine başvurulması ve ispatlanması halinde, bu ihlalleri gerçekleştiren kurumlara da yaptırım uyguluyoruz,

“KURUMLARA YAPTIRIM UYGULAYAN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİYİZ"

TİHEK’in maddi yaptırım yetkisi olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, “Bizim kurumumuzu özellikli, ayrıcalıklı kılan ve ayrıştıran nokta; ihlal gerçekleştiren kurumlara yaptırım olarak idari para cezası uygulayabilmemiz. Bu senenin değerleme oranına göre bu rakam 145 bin TL. Her sene cezanın miktarı değişiyor. Maddi yaptırım uygulaması, dünyada sadece birkaç ülkede var. Biz de bunlardan biriyiz.” ifadelerini kullandı.