Öğrencilere 3 yılda 63,5 milyar lira staj desteği sağlandı

AA

Nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla staj desteği uygulaması hayata geçirildi.

2025 yılı itibarıyla mesleki eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilere en az 6 bin 631 lira 40 kuruş veriliyor.

Kalfalık yeterliliğini kazanan MESEM 12. sınıf öğrencilerine en az 11 bin 52 lira 34 kuruş ödeme yapılıyor.

ÜÇ YILLIK DESTEK 63,5 MİLYAR LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir mesaj paylaşarak son 3 yılda öğrencilere 63,5 milyar lira staj desteği sağlandığını bildirdi.

DESTEK İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANIYOR

Hayata geçirilen staj desteği uygulamasıyla, ortaöğretime ve üniversiteye devam eden öğrencilerin zorunlu stajları dönemindeki ücretlerinin işsizlik fonundan karşılandığını ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti: