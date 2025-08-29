Okul alışveriş ve masraflarının ortalama maliyeti

2025-2026 eğitim öğretim yılında dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.
Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ilk zil ise 1 Eylül'de çalacak ve minikler, uyum için okula 1 hafta erken başlayacak.
Şimdi aileleri okul alışverişi telaşı sardı.
Fiyatların makul seyretmesi için ilgili bakanlıklar da denetimlere başladı.
Ensonhaber olarak biz de bu aşamada okul çağındaki bir çocuğun okul masraflarını listelemek istedik.
KİTAPLAR ÜCRETSİZ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 184 milyon ücretsiz kitap dağıtarak velileri bu masrafa karşı korudu.
Ayrıca okullarda tek tip giysi giyilerek kıyafet masraflarının da azalmasına katkı sağlandı.
OKUL MASRAFLARI:
Temel kırtasiye (Pastel ve kuru boyalar dahil): 6 bin 500-12 bin lira arasında
Beslenme sepeti: 750-1.000 lira
Suluk: 500-800 lira
Kalem kutusu: 500-1.000 lira
Okul Çantası: 2.000-5.000 lira
Servis: (0-1 km. arası) 2 bin 605 (Yüzde 50 zam talebiyle: 3 bin 900 lira)
Okul Forması: 1.500-2 bin lira
Ayakkabı: 3-4 bin lira
Eşofman: 2-3 bin lira
TOPLAM: 20 bin 650 -32 bin 700 lira
Ayrıca:
Günlük yemek 150-300 lira