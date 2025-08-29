Okul alışveriş ve masraflarının ortalama maliyeti

2025-2026 eğitim öğretim yılında dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ilk zil ise 1 Eylül'de çalacak ve minikler, uyum için okula 1 hafta erken başlayacak.

Şimdi aileleri okul alışverişi telaşı sardı.

Fiyatların makul seyretmesi için ilgili bakanlıklar da denetimlere başladı.

Ensonhaber olarak biz de bu aşamada okul çağındaki bir çocuğun okul masraflarını listelemek istedik.

KİTAPLAR ÜCRETSİZ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 184 milyon ücretsiz kitap dağıtarak velileri bu masrafa karşı korudu.

Ayrıca okullarda tek tip giysi giyilerek kıyafet masraflarının da azalmasına katkı sağlandı.

OKUL MASRAFLARI:

Temel kırtasiye (Pastel ve kuru boyalar dahil): 6 bin 500-12 bin lira arasında

Beslenme sepeti: 750-1.000 lira

Suluk: 500-800 lira

Kalem kutusu: 500-1.000 lira

Okul Çantası: 2.000-5.000 lira

Servis: (0-1 km. arası) 2 bin 605 (Yüzde 50 zam talebiyle: 3 bin 900 lira)

Okul Forması: 1.500-2 bin lira

Ayakkabı: 3-4 bin lira

Eşofman: 2-3 bin lira

TOPLAM: 20 bin 650 -32 bin 700 lira

Ayrıca:

Günlük yemek 150-300 lira