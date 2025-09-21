Okullardaki kantin ve yemekhanelerde denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerde resmi kontrollerin yapıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden, söz konusu denetimlere ilişkin açıklama yapıldı.

MEVZUATA UYGUNLUK KONTROLÜ

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla kontrol görevlilerince, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerde resmi kontrollerin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Hassas tüketici gruplarından biri olan öğrencilerimize gıda arzında bulunan işletmelerin teknik ve hijyenik koşulları ve diğer hususlarda mevzuata uygunluk açısından titizlikle kontrol ediliyor." ifadelerine yer verildi.

"KAREKOD UYGULAMASI' İLE İŞLETMELERİN DENETİM SÜREÇLERİ PAYLAŞILIYOR"

Açıklamada, gıda işletmelerine yönelik kontrolün önemine işaret edilerek şunlar kaydedildi: