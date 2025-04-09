Ömer Bolat: ABD gümrük vergisinin etkisiyle dünyada ortalık toz duman

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka'da gerçekleştirilecek EXPO 2025 hazırlıklarına ilişkin İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Bakan Bolat toplantıda, "Türkiye ekonomisi pandemiden bu yana 18 çeyrektir büyüme trendini sürdürüyor. Türkiye'nin dünyanın 17 büyük ekonomisi ve satın alma paritesinde ise dünyanın 17. ülkesi konumundayız. 1980’li yıllarındaki ilk ihracat atağından sonra siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizlerde epey yol kaybettik. 22 yıl boyunca görev alan tüm görevlileri ve Ticaret Bakanlığı'nı gelinen bu noktadan ötürü tebrik ediyorum." diyerek ihracatın gelişmesine vurgu yaptı.

ABD'NİN GÜMRÜK TARİFELERİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD’nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında Türkiye tarafından izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

Ortada ciddi bir belirsizlik var, ortalık toz duman. Birinci vazifemiz yumruk almadan kendimizi korumak. Ancak biz bu süreçten hasar almadan çıkmak istiyoruz. Bu bizim birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz ise ülkemiz lehine ileri hamleler yaparak ihracatımızı artırmak. Bu doğrultuda kamu ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz.

"GÜMRÜK VERGİSİNDEN DAHA AVANTAJLI KONUMDAYIZ"

Türkiye’nin dış ticareti önceleyen politikalar izlediğini vurgulayan Bakan Bolat, "Tabii ABD’nin getirdiği yüzde 10’luk ilave gümrük vergisi bizim açımızdan olumlu bir gelişme değil. Ancak rekabet ettiğimiz bazı ülkelere daha yüksek oranlar uygulandı. Bu da bizi mukayeseli olarak kendimizi daha iyi bir yerde görüyoruz. ABD pazarında yeni fırsatlar oluşturmak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

ÇOK YÖNLÜ BİR TİCARET DİPLOMASİSİ

Bakan Bolat ayrıca, ABD pazarına erişimi azalan ülkelerin Türkiye’nin ihracat yaptığı pazarlara yönelebileceğine dikkat çekerek, "Bu nedenle çok yönlü bir ticaret diplomasisi yürüteceğiz." dedi.



