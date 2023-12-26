Ömer Bolat: Avrupa’nın iş çevreleri Türkiye ile çalışmak istiyor Ticaret Bakanı Bolat, İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katılarak Türkiye dış ticaretine ilişkin soruları yanıtladı. AB ile ilgili ilişkilere de değinen Bolat, vize serbestisi sorununun yerel seçimlerin ardından ele alınmasının beklendiğini belirtti.

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ensonhaber.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı.

Gaziantep’teki etkinlikte soruları yanıtlayan Bakan Bolat, süreci değerlendirerek kafe ve restoranlarda yeni bir dönem başladığını belirtti ve vize ile ilgili gelişmelerden söz etti.

Bakan Bolat, seçim öncesinde Borsa’ya müdahale yapıldığını belirterek, seçim sonrasında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ekonomik iş birliği çağrısı yapıldığını aktardı.

"AB ile temaslarımız arttı"

Bakan Bolat'ın, zirvede katıldığı soru-cevap bölümünde Avrupa Birliği ülkeleriyle ilgili açıklamaları şöyle oldu:

AB ile temaslarımız arttı. Almanya kilit ülkeydi ve AB Komisyonu’na bastırdı. Avrupa’nın iş çevreleri Türkiye ile çalışmak istiyor. Lojistik konumu açısından Türkiye’yi önemli bir üst olarak görüyorlar. Türkiye imalat sanayi ile Avrupa imalat sanayi arasında ciddi bir entegrasyon var.

"Vize serbestisi konusu seçimden sonra netleşecek"

Bolat, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Gümrük Birliği süreci ile de bilgi vererek şöyle konuştu:

Gümrük Birliği ile ilgili müzakereler sırasında görünmez bir el gündeme girdi ve Komisyon, 'bekle gör' moduna geçti. Vize serbestisi konusu seçimden sonra netleşecek. Vize, zaten Ankara anlaşmasına göre Türk vatandaşlarına verilmesi gereken bir haktı. Bize bir türlü vize serbestisini vermek istemediler. 'Türkiye’den 72 beklentimiz var' dediler 67 hüküm yapıldı, terörle ilgili serbestlik istediler. Biz Türkiye'yiz. Terör sorunu yaşıyoruz. Bu yılbaşından bu yana 2 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi. Sınırların ötesinden gelinmesini kesmek için çalışmalarımız sürüyor.

"Yerel paralarla ticaret arttı"

Bakan Bolat'ın kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevapların satır başları ise şöyle:

Yerel paralarla ticaret yaygınlaşıyor. 11 milyar dolarlık ihracatı milli paramız ile yapıyoruz. Emisyon ticaret sistemi hazırlıkları yapılıyor. Kişi başı milli gelir 12 bin 500 dolara yükselecek.

"Gümrüklerimiz kendisini sürekli yeniliyor"