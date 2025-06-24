Ömer Bolat: Bu yıl hizmet ihracatına 7,3 milyar lira hibe desteği sağlayacağız

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) Kümelenme Konferansı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç'in katılımıyla Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.



Ömer Bolat, bu yıl 7,3 milyar lira hizmet ihracatına hibe desteği sağlayacaklarını dile getirerek, "Toplamda mal ihracatıyla beraber 33 milyarlık desteklerimiz bütün ihracatçılarımıza sunulacak. Hizmet ihracat desteklerimizle alakalı program hazırladık. Pazara giriş, fuar alanı yapımı, yurt dışı lojistik dağıtım ağlarını da prefinansman protokollerine dahil ettik. Biz sadece doğrudan destekler vermiyoruz, ihracatçılarımızın finansmana ulaşımını kolaylaştırmak için de prefinansman imkanları sunmaya yönelik projeler hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İHRACATA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

İhracatın döviz ve dış borçlanma ihtiyacını azaltmak anlamına geldiğine işaret eden Bolat, "O nedenle biz ihracata çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız her daim ihracatın önemini vurgulamıştır ve sürekli daha büyük hedeflere koşmamız için AK Parti hükümetleri döneminde çok büyük çalışmaları desteklemişlerdir." diye konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK GEÇEN YIL 377 MİLYAR DOLAR TOPLAM MAL VE HİZMET İHRACATI GELİRİ KAZANDIK"

Türkiye olarak geçen yıl 377 milyar dolar toplam mal ve hizmet ihracatı geliri kazandıklarını aktaran Bolat, "Burada mal ihracatçılarımız yaklaşık 262 milyar dolar katkı yaptılar. Hizmet ihracatçılarımız da 115 milyar dolar katkı yaptılar." dedi.

"HİZMET İHRACATINDA TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ PAYI"

Bakan Bolat, hizmet ihracatında Türkiye'nin dünyadaki payının 2002'de yüzde 0,89 olduğunu, geçen yıl ise yüzde 1,32'ye yükseldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin dünyada hizmet ticaretinde en çok fazla veren ülkeler sıralamasında beşinci olduğunu belirten Bolat, "Birinci sırada ABD, devamında İngiltere, İspanya, Hindistan var. Beşinci sırada Türkiye Cumhuriyeti var." açıklamasını yaptı.

MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNDE DÜNYADA İKİNCİYİZ

Bolat, 22 yıllık dönemde dünyada hizmet ihracatının yıllık büyüme oranı yüzde 8 iken Türkiye'de yüzde 10 olduğunu ifade ederek, "Dünyada hizmet ihracatçılarımız iz bırakıyorlar. Turizmde, taşımacılıkta, hava, deniz, demir, kara yollarında, eğitimde, sinema, kültür alanında, fuarcılıkta, sağlık hizmetlerinde, eğitim hizmetlerinde, yazılım programlarında, bilişimde büyük başarılar sağlıyorlar. Birçoğunda ilk onun içindeyiz. Müteahhitlik sektöründe dünyada ikinciyiz. Çin'in ardından yaklaşık 540 milyar dolarlık ihaleler kazandı müteahhitlerimiz. Geçen yıl 28,5 milyar dolarlık ihaleler kazanmışlardı. Fuarcılıkta 903 bin uluslararası katılımcıyla dünyada 10'uncuyuz. Sinema, film sektöründe dünyada ilk 5'in içindeyiz." ifadelerini kullandı.

"HER GÜN 800 MİLYON DÜNYA SEYİRCİSİ TÜRK FİLMLERİNİ İZLİYOR"

Her gün 800 milyon dünya seyircisinin Türk filmlerini izlediğine dikkati çeken Bolat, "Yurt dışına gittiğimiz zaman ilk duyduğumuz kelimelerden birisi Türk dizileri oluyor. Eğitim hizmetlerinde 337 bin uluslararası öğrenciyle dünyada ilk 10 içindeyiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN MİLLİ GELİRİNİN 13’TE 1’İ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE SAĞLANIYOR"

Eğitim hizmetlerinde 337 bin uluslararası öğrenciyle dünyada ilk 10 içerisinde yer alındığını aktaran Bolat, "Bilişim sektöründe 4,9 milyar dolar ihracat geliri sağladık. Sağlık turizminde 6 kat artışla 3 milyar dolar ihracat gerçekleşti, 1,6 milyon sağlık turistini ağırladık. Sağlık turizminde de alacağımız daha yollar var. Taşımacılık-lojistik sektöründe 40 milyar dolar ihracatımız var, 100 milyar dolarlık ciro var. Türkiye'nin milli gelirinin 13’te 1’i lojistik sektöründe sağlanıyor." dedi.

"HİSER PROJELERİNDEN YAKLAŞIK BİN FİRMA YARARLANDI"

Bolat, HİSER projesinin eğitimler, danışma hizmetleri, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin yanında toplu tanıtım faaliyetleri gibi unsurlarla desteklendiğine dikkati çekerek "Projenin, yurt dışındaki muhataplarla yapılacak görüşmelerde çok önemli etkiler yaptığını gördük. Bu yüzden projemize destekleri artırdık. Herkesin bu tecrübelerden faydalanması için bugün bu konferansını düzenlemekteyiz. Bizim hizmetler sektörüne verdiğimiz desteklerin 10’uncu yıl dönümündeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

HİSER projelerinde yaklaşık bin firmanın yararlandığını ifade eden Bolat, şunları kaydetti: