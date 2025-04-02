Ömer Bolat: Bugün milli ekonomiye sahip çıkma günüdür

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber'de canlı yayında, Nilgün Balkaç'ın ekonomi gündemine ait sorulara yanıt verdi.

CHP’nin boykot çağrısına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Ticaret Bakanı Omer Bolat’ta buykurt çağrılarına karşı olan tepkisini bu yayında dile getirdi.

CHP boykot çağrısında “en iyi savunma saldırıdır” anlayışının yürütüldüğünü dile getirdi.

"ANA MUHALEFET EKONOMİYİ HEDEF ALDI"

Bakan Bolat, önce yerli markalara boykot bugün de alışveriş yapmama eylemini devreye sokulduğunu belirterek yaşananları şöyle değerlendirdi:

Ana muhalefet kitleleri sokağa dökmekle başladı ve ekonomiyi hedef aldı. Nişantası ve Kadıköy'deki bazı mağazaların kapalı olduğunu öğrendik.



Halkımız ferasetiyle CHP'ni çağrısına uymayacak. Halkımız oyunu gördü, çağrılara cevap vermeyecek. Yapılan boykot çağrısı milli ekonomiye, esnafa, çiftçiye zarar veren bir anlaşın ürünü.

"HALKIMIZI BUGÜN ALIŞVERİŞ YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Bugün milli ekonomiye sahip çıkma günüdür. Necip halkımızı bugün alışveriş yapmaya davet ediyorum

ALIŞVERİŞE ÇAĞRI

Ticaret Bakanı Bolat, "boykot" çağrılarına karşı esnafı ziyaret ederek alışveriş yaptığını hatırlatarak şöyle konuştu:

Biz bugün alışveriş yaptık. Çevredeki herkesi de alışverişe davet ettik. Türkiye böyle bir millettir. Bir zarar gördüğünde birlik olur ve kükrer ve zarara asla izin vermez.

Bakan bolat başlatılan soruşturmaya da şu yanıtı verdi.

Bir ülkede kamu düzeni vardır. Eğer kamu düzeni bozulursa ne ekonomi ne de asayiş kalır. Hükümetlerin görevi kamu düzenini korumaktır.



CHP'nin ortaya koyduğu bir eser yok, yalan haber ve algı yaratmak peşindeler. Boykot çağrısı siyasidir.



30 yıl önce de böyle listeler yayanladılar. Ne oldu? milli yerli sermayeler yükseldi, olan listeleri yayınlayanlara oldu. Bugün de yapılan aynısıdır.



Dün Gazze'ye saldıran ülkenin markalarına boykot listelerine 'ne gerek var?' diye karşı çıkanlar, bugün aynı eylemi yapıyor.

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