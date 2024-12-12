Ömer Bolat: Cari işlemler hesabında son 5 yıldır ilk defa 5 ay üst üste fazla verdik

AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, 2024 yılının ocak-ekim arası 10 aylık dönemde, cari işlemler açığı 32,8 milyar dolar düşüşle, toplamda 3,3 milyar dolara, son 12 ayda yıllıkta 7,7 milyar dolara geriledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 2024 ekim ayı cari işlemler istatistiklerini değerlendirdiği açıklamasında cari işlemler hesabında son 5 yıldır ilk defa 5 ay üst üste fazla verildiğini belirtti.
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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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