Ekim ayında cari işlemler hesabı 1,88 milyar dolar fazla verdi

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı cari işlemler dengesini açıkladı.

Ekim ayıyla birlikte aylık cari fazla serisi beşinci ayda da devam etti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 9 milyar 652 milyon dolar olmuştu.

CARİ İŞLEMLER HESABI

Ekim ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon ABD doları fazla kaydederken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 163 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 542 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 450 milyon ABD doları seviyesinde kayıtlara geçkti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 116 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 48 milyon ABD doları net çıkış ve 20 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 204 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 587 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 807 milyon ABD doları, 1 milyar 658 milyon ABD doları ve 1 milyar 622 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 97 milyon ABD doları net azaldı.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 295 milyon ABD doları net azalış ve Türk lirası cinsinden 1.403 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.108 milyon ABD doları net artış kaydetti.

YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3.877 milyon ABD doları, 45 milyon ABD doları ve 312 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 4.861 milyon ABD doları net artış oldu.

BEKLENTİ

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 1 milyar 293 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 9 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.